إجراءات هامة للحفاظ على سلامتك في الأجواء الماطرة

إليك بعض الإجراءات السليمة التي يجب اتباعها في حال وجود جو ماطر:
- تجنب الخروج في الطقس العاصف: إذا كان هناك أمطار غزيرة أو عواصف، يفضل تأجيل الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.
- القيادة بحذر: إذا كان لا بد من القيادة في الأمطار، تأكد من تقليل السرعة، تشغيل المساحات بانتظام، والابتعاد عن تجمعات المياه في الطرق.
- استخدام ملابس واقية: ارتداء ملابس مقاومة للماء مثل المعاطف المطرية والأحذية المناسبة يمكن أن يحميك من البلل.
- الانتباه للأسطح الزلقة: كن حذرًا عند المشي على الأرصفة أو الطرقات التي قد تصبح زلقة بسبب الأمطار.
- إغلاق النوافذ: تأكد من إغلاق جميع النوافذ والأبواب جيدًا في المنزل أو السيارة لتجنب دخول الماء.
- تأمين الممتلكات: إذا كنت في مكان مكشوف أو في الهواء الطلق، تأكد من تأمين ممتلكاتك الشخصية من الأمطار.
- الاحتياطات في الأماكن العامة: تجنب الوقوف تحت الأشجار أو الأعمدة الكهربائية أثناء العواصف الرعدية.
باتباع هذه الإجراءات، يمكنك التقليل من المخاطر التي قد تنجم عن الطقس الماطر.
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