 
الأربعاء 2025-01-08 04:00 م
 

إجلاء عشرات الآلاف من سكان لوس أنجلوس بسبب حريق ضخم

إجلاء المرضى المسنين بسرعة إلى مركبات الطوارئ مع اقتراب الجمر واللهب
إجلاء المرضى المسنين بسرعة إلى مركبات الطوارئ مع اقتراب الجمر واللهب
الأربعاء، 08-01-2025 02:17 م
الوكيل الإخباري-  اندلع حريق غابات ضخم في منطقة راقية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ما تسبب في تدمير منازل واختناقات مرورية، فيما أجلت السلطات نحو 30 ألف شخص مع تصاعد أعمدة الدخان التي غطت معظم مناطق المدينة.اضافة اعلان


وأرغم حريق هائل اندلع الثلاثاء قرب لوس أنجلوس آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المطلّة على المدينة الأمريكية الكبيرة التي تعصف بها رياح قوية تساهم في انتشار النيران وتشكل “خطرًا قاتلًا” بحسب السلطات.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 1262 فدانًا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو احترقت، بعدما حذروا من خطر جسيم لنشوب حرائق نتيجة ريح عاتية هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف.

واتسعت رقعة الحريق سريعًا مما زاد المخاوف من احتمال إجلاء مزيد من الأحياء، وأظهرت لقطات، ألسنة اللهب وهي تلتهم منازل وجرافات تزيل مركبات مهملة عن الطرق لتتمكن مركبات الطوارئ من المرور.

وقبل نشوب الحريق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أعلى حالة تأهب من الحرائق في معظم أنحاء لوس أنجلوس من الثلاثاء إلى الخميس وتوقعت هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 80 إلى 130 كيلومترًا في الساعة.

الجزيرة
 
gnews

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