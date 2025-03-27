إحالة مبروك عطية للتحقيق بعد استضافته مطربي مهرجانات .. تفاصيل

وأثار البرنامج جدلًا واسعًا بعد استضافة عدد من الفنانين، من بينهم حسن شاكوش، رانيا فريد شوقي، وانتصار، ما تسبب في انقسام بين مؤيدين ومعارضين لمحتوى الحلقات ومدى تأثيرها على الرأي العام.
أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، في تصريحات إعلامية، أن قرار الإحالة جاء بعد تزايد الجدل بشأن مضمون البرنامج، خاصة بعد ظهور عدد من الفنانين والمطربين فيه، من ضمنهم سعد الصغير وحسن شاكوش.
وأوضح أن الجامعة حريصة على التزام أعضاء هيئة التدريس بقيم ومبادئ المؤسسة، مشيرًا إلى أنه تم توجيه استدعاء رسمي للدكتور مبروك عطية للمثول أمام لجنة التحقيق المختصة لتوضيح خلفيات المحتوى الذي تم تقديمه عبر البرنامج.
أفاد مصدر مطلع داخل مشيخة الأزهر أن الجامعة تلقت عدة شكاوى من أعضاء هيئة التدريس ومنتسبيها، عبّروا فيها عن استيائهم من مضمون الحلقات التي قدمها الدكتور مبروك عطية في برنامجه.
وأشار المصدر إلى أن الدكتور مبروك عطية حضر بالفعل جلسة تحقيق رسمية بمقر الجامعة في القاهرة، حيث أدلى بأقواله أمام اللجنة المختصة. وأضاف أن اللجنة تواصل عملها لاستكمال التحقيقات، ومن المنتظر أن يصدر قرارها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
امتنعت أسرة الدكتور مبروك عطية عن الإدلاء بأي تصريحات مباشرة، لكنها أوضحت أن الحلقات المعروضة هذا العام صُورت قبل نحو 4 سنوات، تحديدًا خلال جائحة كورونا، لصالح إحدى المنصات العربية، وتم بثها لأول مرة في رمضان الحالي.
وتعرض الدكتور مبروك عطية لانتقادات حادة، خاصة بعد مطالبات من بعض الأزهريين بسحب صفة "أستاذ" منه. وكان من أبرز المنتقدين الشيخ أحمد تركي، الذي شدد على أن الأستاذية في الأزهر تفرض على حاملها التمسك بالقيم الدينية والوطنية، لا الترويج لمحتوى وصفه بـ**"الهابط"**.
وأكد تركي أن العلم الديني يجب أن يكون وسيلة لنشر الفضيلة، لا وسيلة لإضفاء شرعية دينية على محتويات مثيرة للجدل، مطالبًا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتدخل في القضية.
ويُعرف الدكتور مبروك عطية بتاريخه الطويل في تقديم البرامج الدينية والاجتماعية، مثل "اعرف دينك" و*"الموعظة الحسنة"*. إلا أن ظهوره الأخير في برنامج "كلام مبروك" عبر مواقع التواصل، واستضافته لفنانين ومطربين، أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة الرسالة التي يقدمها، ودورها في السياق الأزهري والديني العام.
الجزيرة
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