إحباط محاولتي تهريب 6 كلغ من مادة "الشبو" في السعودية

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى قدمت إلى السعودية إحدى الشاحنات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية عثر على 1.944 كلغ من الشبو مخبأة في الصناديق الجانبية للشاحنة.
وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قدمت إلى السعودية مركبة عبر منفذ الربع الخالي وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عثر على 4.140 كلغ من الشبو مخبأة في البطارية الخاصة بالمركبة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف البطارية.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.
وأكدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إهداء من ميسي إلى حافظ الأسد .. صورة تثير الغضب في سوريا
-
البحث عن تفسير لـ "قطار نار" ظهر في سماء هذه الدولة
-
مسجد باريس الكبير يخصص دعاء لفرنسا بعد خطبة كل جمعة
-
فصيلة دم أصحابها أقل عرضة لأمراض القلب
-
الجزائر ترفض استقبال مؤثر تم ترحيله من فرنسا
-
نجاة طفل من الموت بعد هجوم كلب شرس في العراق - فيديو
-
بالفيديو... تحطيم تمثال لنتنياهو!
-
هل تلقيت مكالمة دولية مشبوهة؟ تعرف على كيفية حماية نفسك من الاحتيال