إحراج دبلوماسي على الهواء مباشرة.. ترامب يقرأ ملاحظة سرية أمام الإعلام - فيديو

U.S. Secretary of State Marco Rubio handed Donald Trump a confidential note during a meeting with representatives of the oil industry. But Trump suddenly decided to read it out loud.
“Go back to Chevron. They… pic.twitter.com/8LhIcJdt2c
-
أخبار متعلقة
-
5 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام غلاية المياه (الكاتل)
-
رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟
-
كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها الـ 44 بفيديو مؤثر
-
شاب أمريكي يخفي في منزله 100 جمجمة وعظام بشرية
-
سلوك صادم.. لماذا تأكل بعض الحيوانات صغارها؟
-
صاعقة تضرب طائرة فريق إسرائيلي في الأجواء
-
زنزانة ضيقة وطعام محدود بلا قهوة أو حساء.. تفاصيل حياة مادورو داخل سجنه بأمريكا
-
شاهد ماذا فعل انفجار عبوة مشروب غازي داخل سيارة في تركيا