إحراج دبلوماسي على الهواء مباشرة.. ترامب يقرأ ملاحظة سرية أمام الإعلام - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد اجتماع في البيت الأبيض موقفًا محرجًا حين قرأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا ملاحظة سرية سلّمها له وزير الخارجية ماركو روبيو، ما أثار ارتباك الأخير واهتمام الحضور.

اضافة اعلان

و الملاحظة تعلّقت بشركة «شيفرون»، إحدى الشركات المشاركة في الاجتماع. ورغم الطابع غير المعتاد للموقف، بدا ترامب متقبّلًا للأمر. وخلال الاجتماع، أكد ترامب أن واشنطن ستوفر ضمانات أمنية لشركات النفط المشاركة في إعادة إحياء قطاع النفط الفنزويلي.





U.S. Secretary of State Marco Rubio handed Donald Trump a confidential note during a meeting with representatives of the oil industry. But Trump suddenly decided to read it out loud.



“Go back to Chevron. They… 😅Trump put Rubio in an awkward spot by reading his note out loudU.S. Secretary of State Marco Rubio handed Donald Trump a confidential note during a meeting with representatives of the oil industry. But Trump suddenly decided to read it out loud.“Go back to Chevron. They… pic.twitter.com/8LhIcJdt2c January 10, 2026