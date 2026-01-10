السبت 2026-01-10 04:53 م

إحراج دبلوماسي على الهواء مباشرة.. ترامب يقرأ ملاحظة سرية أمام الإعلام - فيديو

السبت، 10-01-2026 03:25 م

الوكيل الإخباري-   شهد اجتماع في البيت الأبيض موقفًا محرجًا حين قرأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا ملاحظة سرية سلّمها له وزير الخارجية ماركو روبيو، ما أثار ارتباك الأخير واهتمام الحضور.

و الملاحظة تعلّقت بشركة «شيفرون»، إحدى الشركات المشاركة في الاجتماع. ورغم الطابع غير المعتاد للموقف، بدا ترامب متقبّلًا للأمر. وخلال الاجتماع، أكد ترامب أن واشنطن ستوفر ضمانات أمنية لشركات النفط المشاركة في إعادة إحياء قطاع النفط الفنزويلي.

 

 

