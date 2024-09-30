إحصاءات صادمة عن الخُلع في مصر

الوكيل الإخباري- أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023.

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وكشف الجهاز، في بيان له، أن عقود الزواج في عام 2023 بلغت 961,220 عقداً مُقابل 929,428 عقداً في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 3.4%. وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 - 30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 400,846 عقداً، تمثل 41.7% من جملة العقود، وبلغ متوسط سن الزوج 30.3 سنة عام 2023.



وبالنسبة للزوجات، فقد سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 - 25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 379,246 عقداً، تمثل 39.5% من جملة العقود، وبلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2023.



أما فيما يتعلق بالطلاق، فقد شهدت مصر 265,606 حالة طلاق في عام 2023، مُقابل 269,834 حالة في عام 2022، بانخفاض 1.6%. وأظهر الجهاز المركزي ارتفاع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مُسجلاً نحو 8,684 حالة من إجمالي الأحكام النهائية مقارنة بالعام السابق له 2022.



واستحوذت أحكام الخلع على نسبة 3.3% من إجمالي حالات الطلاق خلال 2023، وفق بيان الجهاز. وسُجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، وبلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة خلال 2023.



ووفق قضايا الخُلع التي شهدتها محاكم الأسرة المصرية، لاسيما في محافظتي القاهرة والجيزة، وتداولتها وسائل إعلام محلية، فإن ظاهرة طلاق الخُلع قد ارتفعت لأسباب، أبرزها القضايا المالية والأعباء الحياتية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد.