إسبانيا..ظبي يقتل مسناً ويصيب زوجته وابنه

الوكيل الإخباري- لقي رجل، 91 عاماً، حتفه في هجوم ظبي على سكان مزرعة في إسبانيا.

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وقالت خدمات الطوارئ ووحدة الشرطة أمس الجمعة، إن زوجة القتيل، 84 عاماً، ونجله، 61 عاماً، أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

وقع الهجوم يوم الخميس، في كاستريل في منطقة الأندلس، على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال شرق غرناطة. وتردد أن نجل القتيل أطلق النار على الحيوان ببندقية صيد، ولم يُعرف بعد كيف تمكن الظبي من الوصول إلى المزرعة. وقال الحرس المدني إنه فتح تحقيقاً في الحادث."