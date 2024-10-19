إسبانيا..ظبي يقتل مسناً ويصيب زوجته وابنه

وقالت خدمات الطوارئ ووحدة الشرطة أمس الجمعة، إن زوجة القتيل، 84 عاماً، ونجله، 61 عاماً، أصيبا ونقلا إلى المستشفى.
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