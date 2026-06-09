إسبانيا.. عنكبوت يحدث ثقبا في يد رجل

الوكيل الإخباري- تشير صحيفة Diario Sur إلى أن أحد سكان إسبانيا كاد أن يفقد ذراعه بعد تعرضه للدغة عنكبوت الناسك. فبعد ملامسته للعنكبوت، ظهرت علامة تشبه ثقبا في ذراع الرجل.

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