إسم طالب يثير جدلاً واسعاً بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في مصر

-
أخبار متعلقة
-
والد غاضب يطلق النار على حكام مسابقة ملكة جمال في البرازيل
-
عملية نصب تؤدي لانتحار سيدة في المغرب
-
عمرها أكثر من 1403 أعوام.. اكتشاف أقدم نبات بحري في فنلندا
-
لتوفير فاتورة الكهرباء .. 3 درجات مناسبة لضبط التكييف في منزلك
-
بعد رحيل ابنتها.. رسالة مؤثرة من والدة طالبة مصرية بعد إعلان نتيجتها في الثانوية العامة
-
ارتفاع حرارة المحيطات يهدد الحاجز المرجاني في أستراليا
-
فقدان عائلة بأكملها في ألاسكا.. انقلب قاربهم في المياه المتجمدة
-
خوف شديد يصيب الأطفال أثناء السباحة في بريطانيا - فيديو