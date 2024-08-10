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إسم طالب يثير جدلاً واسعاً بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة في مصر

مصر
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   أثار اسم طالب بالثانوية العامة في مصر موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدموها نتيجة لطالب يحمل اسم "محمد محمد محمد محمد محمد".

 

والطالب يتعلم في مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة قنا التعليمية، وحصل على مجموع 70.85%.

 

وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على اسم طالب الثانوية العامة إذ علّق أحدهم بالقول: "يا جدعان هو ماسموش 5 محمد.. اسمه محمدين محمد محمدين".

 

روسيا اليوم 

gnews

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