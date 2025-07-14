الإثنين 2025-07-14 11:50 ص
 

إصابات خطيرة.. دب بري يهاجم راعياً في العراق

6فغ
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض راعي أغنام لهجوم عنيف من دب بري في قرية أورە بمنطقة كاني ماصي الحدودية شمال محافظة دهوك، قرب الحدود التركية.

اضافة اعلان


ووفقًا لموقع شفق نيوز، فقد فاجأ الدب الراعي في منطقة جبلية وعرة، حيث حاول الدفاع عن نفسه بوسائل بدائية، لكنه تعرض لعدة عضّات عميقة في مناطق متفرقة من جسده.


وتم نقل المصاب أولًا إلى المركز الصحي في كاني ماصي، ثم إلى مستشفى الطوارئ في دهوك نظرًا لخطورة حالته وحاجته إلى رعاية طبية متقدمة.

 

ارم نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي للمحاكم الشرعية

أخبار محلية قاضي القضاة يعلن أبرز مؤشرات التقرير السنوي لعام 2024

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تحذير امني بخصوص مطلقي العيارات النارية في المناسبات

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين

لاب

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان زياد برجي

انتانان

فن ومشاهير أحمد الشريف ومحمد خلاوي يجتمعان بعد 21 عاما من "ستار أكاديمي" (فيديو)

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : إصابة 3 أشخاص بتدهور مركبة

فل

فن ومشاهير زوجة باسم ياخور تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين- صور

شيكات

اقتصاد محلي 21.3 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 113 مليون دينار



 
 





الأكثر مشاهدة