إصابات خطيرة.. دب بري يهاجم راعياً في العراق

ووفقًا لموقع شفق نيوز، فقد فاجأ الدب الراعي في منطقة جبلية وعرة، حيث حاول الدفاع عن نفسه بوسائل بدائية، لكنه تعرض لعدة عضّات عميقة في مناطق متفرقة من جسده.
وتم نقل المصاب أولًا إلى المركز الصحي في كاني ماصي، ثم إلى مستشفى الطوارئ في دهوك نظرًا لخطورة حالته وحاجته إلى رعاية طبية متقدمة.
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