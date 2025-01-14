إصابة أحد الحراس الكبار في القصر الملكي السويدي بحادث طعن غير مقصود

الوكيل الإخباري- في حادثة غريبة، أصيب أحد كبار الحراس في قصر ستوكهولم بجروح خطيرة إثر "طعن نفسه بحربته عن طريق الخطأ".

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وقال مسؤول في قوات الدفاع السويدية، إن الحارس انزلق أثناء عمله، مما أدى إلى إصابته بجروح. ورغم خطورة الإصابة، تمكن زملاؤه من تقديم المساعدة بسرعة، وتم إجراء عملية جراحية له، وأصبحت حالته الصحية مستقرة. وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث.