إصابة سائقين في مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور في مصر

الوكيل الإخباري- نشبت مشاجرة بين سائقين في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر خلاف على أولوية المرور، مما أدى إلى إصابتهما. وعلى إثر البلاغ الذي ورد إلى مديرية أمن الجيزة، انتقلت فرق البحث والتحقيق إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأولية أن السائقين تبادلا الاعتداءات بعد تصاعد الخلاف بينهما، مما أسفر عن إصابتهما.

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وعقب الواقعة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أُخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيقات في الواقعة.