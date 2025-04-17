إصابة مظليين إثر هبوط عنيف خلال عرض جوي في امريكا - فيديو

الوكيل الإخباري- أصيب مظليان بجروح بعد هبوط عنيف أثناء عرض جوي على ملعب بيسبول في ولاية أريزونا الأميركية، ضمن فعالية "ليلة تقدير الجيش" التي نظمها فريق "أريزونا وايلدكات" يوم السبت الماضي في ملعب "هاي كوربيت فيلد" بمدينة توكسون.

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وأظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام أحد المظليين بالأرض بسرعة كبيرة أثناء حمله علم الفريق، تلاه مظلي آخر هبط بقوة وهو يحمل العلم الأميركي، وسط قلق واضح من الجمهور.



وأكدت إدارة إطفاء توكسون نقل المصابين لتلقي العلاج، فيما أوضح متحدث باسم الجامعة أن الإصابات غير خطيرة، ومن المتوقع تعافي المظليين بالكامل.



ويجري حاليًا تحقيق لتحديد أسباب الحادث ومنع تكراره.