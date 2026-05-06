الأربعاء 2026-05-06 01:11 م

إصابة 51 طالبًا بحالات اختناق إثر حريق هائل قرب مدرسة في مصر!

تعبيرية
 
الأربعاء، 06-05-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   سادت حالة من القلق في محافظة الجيزة بعد اندلاع حريق ضخم داخل محل تجاري لبيع الملابس ملاصق لمدرسة إعدادية، ما أدى إلى إصابة 51 طالبًا بحالات اختناق نتيجة تصاعد أدخنة كثيفة غطّت محيط المنطقة.

وبحسب المعلومات، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق داخل منشأة لبيع الملابس والمنسوجات بجوار مدرسة إعدادية للبنين.


ومع سرعة انتشار النيران بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال، تصاعدت سحب الدخان بشكل كثيف ووصلت إلى داخل الفصول الدراسية، ما تسبب بحالات ضيق تنفس وإغماء بين الطلاب.


وعلى الفور، جرى إخلاء المدرسة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حفاظًا على سلامة الطلبة، فيما دفعت هيئة الإسعاف بأكثر من 15 سيارة لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.


كما تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومحاصرته قبل امتداده إلى مبنى المدرسة أو المباني السكنية المجاورة.


وفي السياق الطبي، أفادت مصادر بأن معظم الإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، حيث تلقى أغلب الطلاب العلاج بالأوكسجين وغادروا المستشفيات، فيما بقي عدد محدود تحت المراقبة.


وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا داخل المحل.

 
 


