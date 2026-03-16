الإثنين 2026-03-16 07:05 م

إصابة 6 أطفال بعقر كلب مسعور في مصر

تعبيرية
 
الإثنين، 16-03-2026 12:24 م
الوكيل الإخباري-   أصيب 6 أطفال، بعد إصابتهم بعقر كلب مسعور في منطقة المعنا التابعة لبندر قنا في مصر.اضافة اعلان


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 6 أطفال بعد إصابتهم بعقر كلب ضال في منطقة المعنا التابعة لقنا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي مصل عقر الكلب.
 
 


