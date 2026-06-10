إطلاق أول سيارة كهربائية محلية في المكسيك - فيديو

الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى إطلاق أول علامة تجارية وطنية للسيارات الكهربائية منخفضة التكلفة في البلاد، كشفت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن نموذج أولي لسيارة كهربائية مطوّرة محليًا في المكسيك.

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وقادت شينباوم خلال احتفالية أُقيمت الأحد نموذج سيارة Olinia Uno التي تتسع لستة ركاب، مؤكدة أن المشروع يدمج بين التصنيع المحلي والتحول الأخضر ضمن طموحات المكسيك الصناعية.



ومن المقرر الكشف عن النسخة التجارية من السيارة، التي تشبه شاحنة صغيرة مغلقة، في يوليو المقبل، على أن تبدأ المبيعات في صيف عام 2027، بسعر متوقع يقارب 150 ألف بيزو مكسيكي (نحو 8600 دولار أمريكي).