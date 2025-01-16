إطلاق قناة 'Bloom' للأطفال لتوفير محتوى تعليمي آمن

الوكيل الإخباري- اعلنت "evision"، التابعة لشركة "إي آند لايف"، عن إطلاق قناة "Bloom" الموجهة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تهدف إلى توفير محتوى تعليمي آمن وعالي الجودة للأطفال بين 2 و6 سنوات.

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القناة تبث برامجها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وهي متاحة حاليًا في دولة الإمارات عبر "إي آند"، مع خطط لتوسيع نطاقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأوضحت فتيحة بن سالم، مديرة برامج الأطفال في "evision"، أن إطلاق "Bloom" جاء استجابة لضرورة توفير محتوى آمن ومفيد، خاصةً مع القلق المتزايد لدى أولياء الأمور من انتشار البرامج التي تحتوي على رسائل غير مناسبة.



وأشارت إلى أن القناة تقدم حاليًا 300 ساعة من البرامج التعليمية والتوعوية، مع خطط لزيادة هذه الساعات لتصل إلى 600 ساعة قريبًا. تهدف القناة إلى التصدي للبرامج غير الآمنة وتوفير محتوى مميز يعزز التعلم المبكر في بيئة آمنة وملهمة للأطفال.



وأكدت بن سالم أن "Bloom" تسعى لتكون منصة موثوقة للعائلات، من خلال برامج تلهم الأطفال وتحفز فضولهم وإبداعهم، كما تساهم في تنمية مهاراتهم الإدراكية والعاطفية والاجتماعية.