إعدام عشرات الأفيال وتوزيع لحومها في هذه الدولة!

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الحياة البرية في زيمبابوي عن خطة لإعدام عشرات الأفيال في محمية سيف فالي الواقعة في الجنوب الشرقي للبلاد، بهدف تخفيف التكدس الناتج عن تضخم أعدادها، حيث تضم المحمية 2550 فيلاً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية البالغة 800 فيل.

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وستبدأ العملية بإعدام 50 فيلاً، مع عدم تحديد العدد الإجمالي أو الفترة الزمنية للعملية. ستوزع لحوم الأفيال على المجتمعات ، بينما سيكون العاج ملكاً للدولة ويتم حفظه في حدائق زيمبابوي، نظراً لحظر التجارة العالمية في العاج.

و تأتي هذه الخطوة بعد اعتقال أربعة أشخاص في هراري بحوزتهم أكثر من 230 كيلوجراماً من العاج. في 2024، نفذت زيمبابوي إعدام 200 فيل بسبب جفاف حاد تسبب في نقص الغذاء، في أول عملية من نوعها منذ 1988، وسط انتقادات بسبب أهمية الأفيال كعامل جذب سياحي.