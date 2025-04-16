إعلام: "تسلا" تواجه صعوبات على خلفية الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- "تواجه شركة "تسلا" صعوبات كبيرة في استيراد المكونات الأساسية من الصين لسيارتيها الكهربائيتين الجديدتين "سايبركاب" و"سيمي"، نتيجة الارتفاع الحاد في الرسوم الأمريكية على الواردات. اضافة اعلان





ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطّلع أن "خطط تسلا لاستيراد أجزاء لشاحناتها سايبركاب وسيمي إلى الولايات المتحدة تأخّرت بعد أن رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية".



ولفت المصدر إلى أن شركة "تسلا" كانت مستعدة لتحمّل تكاليف إضافية بعد تطبيق التعريفات الجمركية البالغة 34%، ولكن بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأعلى، اضطرت الشركة إلى تعليق خطط التسليم.



وأوضح المصدر أن هذه الخطوة قد تُعرّض خطط الشركة لإنتاج سيارتي "سايبركاب" و"سيمي" على نطاق واسع للخطر.



وبحسب المصدر، فإن هدف الشركة كان البدء بإنتاج النموذجين في أكتوبر من العام الجاري.

