إقبال جماهيري غير مسبوق على المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه

الأربعاء، 12-11-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   شهد المتحف المصري الكبير إقبالاً قياسياً منذ افتتاحه للجمهور مطلع نوفمبر الجاري، وفق ما أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، مؤكدة أن الزخم السياحي يعكس مكانة المتحف كأحد أبرز المعالم الثقافية عالمياً.

وأوضحت الوزارة أن عدد الزوار تجاوز 12 ألف زائر حتى ظهر اليوم السابع من الافتتاح، فيما بلغ عددهم 17 ألفاً يوم الأحد الماضي، ليصل متوسط الزيارات اليومية إلى نحو 19 ألف زائر من المصريين والأجانب.
وأعلنت الوزارة يوم الجمعة 7 نوفمبر عن إيقاف بيع التذاكر مؤقتاً بعد بلوغ السعة التشغيلية القصوى، نتيجة الإقبال غير المسبوق.


وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الزيارات تسير بانسيابية، مع توفير تقنيات عرض حديثة ومسارات مريحة تضمن تجربة ثقافية متكاملة.


وتبلغ أسعار التذاكر 1450 جنيهاً للأجانب، و200 جنيهاً للمصريين، و100 جنيهاً لطلبة المدارس.


يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح المتحف رسمياً في 1 نوفمبر 2025 بحضور 79 وفداً دولياً، ليصبح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وتستهدف مصر جذب 8 ملايين زائر سنوياً بإيرادات قد تصل إلى 150 مليون دولار من التذاكر فقط.

 

