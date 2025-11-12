إقبال جماهيري غير مسبوق على المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه

وأوضحت الوزارة أن عدد الزوار تجاوز 12 ألف زائر حتى ظهر اليوم السابع من الافتتاح، فيما بلغ عددهم 17 ألفاً يوم الأحد الماضي، ليصل متوسط الزيارات اليومية إلى نحو 19 ألف زائر من المصريين والأجانب.
وأعلنت الوزارة يوم الجمعة 7 نوفمبر عن إيقاف بيع التذاكر مؤقتاً بعد بلوغ السعة التشغيلية القصوى، نتيجة الإقبال غير المسبوق.
وأكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن الزيارات تسير بانسيابية، مع توفير تقنيات عرض حديثة ومسارات مريحة تضمن تجربة ثقافية متكاملة.
وتبلغ أسعار التذاكر 1450 جنيهاً للأجانب، و200 جنيهاً للمصريين، و100 جنيهاً لطلبة المدارس.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح المتحف رسمياً في 1 نوفمبر 2025 بحضور 79 وفداً دولياً، ليصبح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وتستهدف مصر جذب 8 ملايين زائر سنوياً بإيرادات قد تصل إلى 150 مليون دولار من التذاكر فقط.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو حصد ملايين المشاهدات..وعد طيار لابنته يحوّل رحلة جوية لتجربة لا تُنسى بأمريكا
-
إشارة من "جسم غامض" تربك علماء الفلك
-
غوغل تحذر: لا تستخدم شبكات "واي فاي" العامة
-
كاد قلبها يتوقف.. غواصة تنجو بأعجوبة من حوت ضخم قبالة سواحل النرويج - صورة
-
بعد كرة السلة.. أحمد الشرع يلعب الغولف مع ترامب.. ما القصة؟ صورة
-
ابنة الـ8 سنوات تموت دهساً في إندونيسيا... تحت أقدام فيل!
-
مفاجأة في حكم إعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة بمصر - فيديو
-
امرأة تهاجم مالك محل مجوهرات بمسحوق فلفل فيصفعها 20 مرة في الهند - فيديو