إقتحام منزل ممثلة شهيرة... وسرقة مبالغ نقديّة ومجوهرات بـ225 ألف دولار!

09:00 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763230 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعرّض منزل الممثلة الأميركية جينا توريس، بطلة مسلسل "suits"، للسرقة في مدينة لوس أنجلوس، بعدما اقتحم لصّان بيتها في حيّ شيرمان أوكس، وسرقا مبالغ نقدية تقدَّر بنحو 25 ألف دولار، ومجوهرات بقيمة 200 ألف دولار. اضافة اعلان





ولم تتمكن الشرطة من العثور على اللصين، وقد فرّا على متن سيارة بيضاء.



وأشارت التقارير إلى أنّ توريس لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع السرقة، فيما كان أحد الجيران قد شاهد عملية الاقتحام واتصل بالشرطة على الفور.







تم نسخ الرابط





