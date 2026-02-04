إقتحام منزل ممثلة شهيرة... وسرقة مبالغ نقديّة ومجوهرات بـ225 ألف دولار!

ولم تتمكن الشرطة من العثور على اللصين، وقد فرّا على متن سيارة بيضاء.
وأشارت التقارير إلى أنّ توريس لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع السرقة، فيما كان أحد الجيران قد شاهد عملية الاقتحام واتصل بالشرطة على الفور.
-
أخبار متعلقة
-
احذر إشارات جسدك.. كيف يخبرك التعب أنك تفرط في استخدام الشاشات؟
-
مخاطر غاز الضحك
-
دولة تمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية في كل المدارس
-
هل تكتب قوائم المهام يدوياً.. هذا ما يجب ان تعرفه
-
الألماس المصنّع هل يستحق الاستثمار فعلاً؟
-
مقطع مصوّر يكشف عن آلية تنظيف سطح الكعبة المشرفة
-
لماذا لا يوجد أنف مثالي يناسب الجميع؟
-
سعودي تايمز " صحيفة التايمز السعودية " الصحيفة السعودية الأوسع انتشارًا لعام 2025