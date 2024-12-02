إمرأة أسترالية تنجو من أفعى سامة في سيارتها - صورة

وتمكنت السيدة من السيطرة على الوضع بعدما دفعت الأفعى جانبا، وأوقفت السيارة على كتف الطريق، وقفزت من مركبتها، مستدعيةً الشرطة مسعفين للتحقق من عدم تعرض السيدة لأي لدغة من الأفعى التي قالت "ذا غارديان" إنها من نوع سام للغاية.
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