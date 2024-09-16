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إنجاز أول عملية تجول في الفضاء

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من المصدر
الإثنين، 16-09-2024 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   عاد طاقم مهمة "بولاريس دون" التابعة لشركة "سبايس إكس" إلى الأرض، الأحد، بعد إنجازهم أول عملية تجول في الفضاء لمهمة خاصة في التاريخ هذا الأسبوع، بحسب فلوريدا تايمز.
وهبطت المركبة "دراغون" قبالة سواحل ولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق لقطات من بث مباشر بالفيديو لشركة "سيباس إكس".

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وقد انتشر فريق على الفور لاستعادة الكبسولة وأفراد الطاقم الأربعة، وجرى إبطاء الكبسولة أثناء هبوطها بواسطة مظلات.


وأجريت المهمة بتشجيع ودعم من الملياردير الأميركي جاريد ايزاكمان، رئيس شركة "شيفت 4" المالية.
وضم طاقم المركبة أيضا مهندستين من "سبايس إكس"، هما سارة غيليس وآنا مينون، بالإضافة إلى العضو السابق في القوات الجوية الأميركية سكوت بوتيت.


وانطلق أعضاء المهمة الثلاثاء من فلوريدا، وفي اليوم الأول، بلغت مركبتهم الفضائية ارتفاعا يصل إلى 1400 كيلومتر، وهي أبعد نقطة يصل إليها أي طاقم منذ بعثات أبولو إلى القمر قبل أكثر من نصف قرن.

 
gnews

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