إنجاز أول عملية تجول في الفضاء

الوكيل الإخباري- عاد طاقم مهمة "بولاريس دون" التابعة لشركة "سبايس إكس" إلى الأرض، الأحد، بعد إنجازهم أول عملية تجول في الفضاء لمهمة خاصة في التاريخ هذا الأسبوع، بحسب فلوريدا تايمز.

وهبطت المركبة "دراغون" قبالة سواحل ولاية فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، وفق لقطات من بث مباشر بالفيديو لشركة "سيباس إكس".

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وقد انتشر فريق على الفور لاستعادة الكبسولة وأفراد الطاقم الأربعة، وجرى إبطاء الكبسولة أثناء هبوطها بواسطة مظلات.



وأجريت المهمة بتشجيع ودعم من الملياردير الأميركي جاريد ايزاكمان، رئيس شركة "شيفت 4" المالية.

وضم طاقم المركبة أيضا مهندستين من "سبايس إكس"، هما سارة غيليس وآنا مينون، بالإضافة إلى العضو السابق في القوات الجوية الأميركية سكوت بوتيت.