الأحد 2026-01-25 02:29 م

إنجاز تاريخي.. رجل يتسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان في تايوان

لاب
تعبيرية
 
الأحد، 25-01-2026 12:54 م

الوكيل الإخباري-   أكمل المتسلق الأميركي أليكس هونولد تسلقاً حراً منفرداً يُعد الأكبر في المناطق الحضرية، بعدما صعد الواجهة الخارجية لبرج تايبيه 101 بارتفاع 508 أمتار دون حبال، خلال ساعة و32 دقيقة، في بث مباشر على نتفليكس.

اضافة اعلان

 

ويُعد هذا أول تسلق ناطحة سحاب لهونولد، الذي اشتهر عالمياً بعد تسلقه جبل إل كابيتان دون حبال عام 2017. جرى التسلق على ثلاث مراحل شديدة الصعوبة، وسط تفاعل الموظفين داخل المبنى، وانتهى بوصوله إلى القمة دون حوادث، حيث احتفل بالتقاط صورة سيلفي، مختتماً إنجازاً تاريخياً لافتاً.

 

 لبنان 24 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين تفاهم أميركي - إسرائيلي لفتح معبر رفح

شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

أخبار الشركات شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

هن

تكنولوجيا تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

فا

فن ومشاهير مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بـ"الست موناليزا"

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات

ل

أخبار محلية جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي

ا

فن ومشاهير جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من ذا فويس.. معلومات عنها - فيديو



 






الأكثر مشاهدة