إنجاز تاريخي.. رجل يتسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان في تايوان

الوكيل الإخباري- أكمل المتسلق الأميركي أليكس هونولد تسلقاً حراً منفرداً يُعد الأكبر في المناطق الحضرية، بعدما صعد الواجهة الخارجية لبرج تايبيه 101 بارتفاع 508 أمتار دون حبال، خلال ساعة و32 دقيقة، في بث مباشر على نتفليكس.

ويُعد هذا أول تسلق ناطحة سحاب لهونولد، الذي اشتهر عالمياً بعد تسلقه جبل إل كابيتان دون حبال عام 2017. جرى التسلق على ثلاث مراحل شديدة الصعوبة، وسط تفاعل الموظفين داخل المبنى، وانتهى بوصوله إلى القمة دون حوادث، حيث احتفل بالتقاط صورة سيلفي، مختتماً إنجازاً تاريخياً لافتاً.