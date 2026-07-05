إندونيسيا.. واقعة سرقة تنتهي بمشهد ساخر يثير الجدل - فيديو

الوكيل الإخباري- تحولت محاولة سرقة منزل في إندونيسيا إلى واقعة مثيرة، بعدما نصب صاحب المنزل وجيرانه كمينًا لأربعة مشتبه بهم وألقوا القبض عليهم متلبسين.



وقام السكان بتقييدهم بالشريط اللاصق وتصويرهم بشكل ساخر قبل نشر الفيديو، ما أدى إلى تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولم تصدر السلطات الإندونيسية حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن مصير المشتبه بهم.

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