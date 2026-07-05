إندونيسيا.. واقعة سرقة تنتهي بمشهد ساخر يثير الجدل - فيديو

وقام السكان بتقييدهم بالشريط اللاصق وتصويرهم بشكل ساخر قبل نشر الفيديو، ما أدى إلى تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تصدر السلطات الإندونيسية حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن مصير المشتبه بهم.
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