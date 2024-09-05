"إنذار أحمر" لمكة المكرمة والمدينة المنورة

الوكيل الإخباري- رفع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة، عن حالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

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