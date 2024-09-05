"إنذار أحمر" لمكة المكرمة والمدينة المنورة

وتشمل الحالة التي تستمر حتى الحادية عشرة مساء اليوم، كلًّا من البرك والقحمة بعسير، والكامل والعاصمة المقدسة والجموم والشعيبة بمكة المكرمة، والمهد ووادي الفرع والعيص بالمدينة المنورة.
وتَوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول بالمناطق الثلاث، بالإضافة لاحتمال تكوّن الأعاصير القمعية بعسير.
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