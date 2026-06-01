إنفجار عنيف هزّ مصنعاً في مالطا

الإثنين، 01-06-2026 12:59 م
الوكيل الإخباري-   أُصيب شخصان إثر انفجار قوي أعقبته سلسلة من الانفجارات الصغيرة في مصنع "تا لورديس" للألعاب النارية بمنطقة مغطاب في مالطا.اضافة اعلان


وأُصيب رجلان كانا يعملان في حقول قريبة من موقع الانفجار، جراء تطاير الحطام، حيث وُصفت إصاباتهما بالطفيفة.

ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 


