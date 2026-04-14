إنقاذ بطولي لأسد سقط في بئر زراعية بالهند

الوكيل الإخباري- تمكنت فرق إدارة الغابات بولاية غوجارات في الهند من إنقاذ أسد سقط في بئر زراعية مكشوفة بمنطقة أونا، في عملية استغرقت نحو ساعة ونُفذت بمشاركة سكان ، وسط استجابة سريعة من السلطات المختصة.



وبحسب موقع "إنديا توداي"، وقع الحادث في منطقة قريبة من الغابات في نافاباندر، عندما كان الأسد يتجول بحثًا عن فريسة قبل أن يسقط في بئر ممتلئة بالمياه؛ ما أدى إلى احتجازه وعدم قدرته على الخروج.



وفور تلقي البلاغ، وصلت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الغابات إلى الموقع، وبدأت عملية دقيقة لانتشال الحيوان مع مراعاة عدم تعريضه لأي أذى. وتم استخدام الحبال لتثبيت الأسد وسحبه بحذر، في حين ساهم عدد من السكان في تأمين الموقع ومساعدة فرق الإنقاذ.

