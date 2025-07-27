إنقاذ عائلة جزائرية علقت على صخرة بحرية شرق ميناء تيبازة - فيديو

الوكيل الإخباري- نجحت وحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية الجزائرية، يوم السبت ، في تنفيذ عملية إنقاذ درامية لعائلة جزائرية مكونة من أب وابنتيه، بعد أن علِقوا على صخرة بحرية تُعرف باسم "ليزيلو"، على بُعد 700 متر شمال شرق ميناء تيبازة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن العملية تمت بعد تلقي نداء استغاثة من العائلة عبر المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ البحري التابع للناحية العسكرية الأولى.



وفور تلقي النداء، تم تفعيل خطة تدخل عاجلة، حيث تم إرسال الحوامة AS-16 التابعة للسرب 560 المتخصص في البحث والإنقاذ، والتي نجحت في إجلاء أفراد العائلة ونقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية العمومية في زرالدة بالعاصمة الجزائرية.



وأكدت الوزارة أن هذه العملية تندرج ضمن المهام الإنسانية المتواصلة التي تنفذها وحدات حرس السواحل، في إطار حماية الأرواح البشرية في عرض البحر، خاصة في ظل تقلبات الطقس التي تزيد من المخاطر على الاشخاص .



وقد وثّقت وزارة الدفاع مشاهد عملية الإنقاذ عبر فيديو نُشر على "فيسبوك"، أظهر تفاصيل التدخل السريع وسط أمواج البحر العاتية.