إنقاذ فتاتين بعد 16 ساعة ضياع في مياه فلوريدا

ووفقًا لتقارير صحفية، تاهت الفتاتان طوال الليل في المياه، ولم يتم العثور عليهما إلا في الساعة 8:30 من صباح اليوم التالي، بعد جهود كبيرة من السلطات والمتطوعين. وقال مكتب شرطة مقاطعة ليفي إنه تم العثور على الفتاتين بصحة جيدة، رغم معاناتهما من البرد وبعض الخدوش. وقد تم استدعاء المسعفين للاطمئنان عليهما بعد هذه التجربة العصيبة.
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