الخميس 2025-03-20 03:02 م
 

إنقاذ فتاتين بعد 16 ساعة ضياع في مياه فلوريدا

تنتنت
تعبيرية
 
الخميس، 20-03-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-  تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على فتاتين بعد أكثر من 16 ساعة من ضياعهما في مياه فلوريدا، حيث كانتا تطفوان على لوح تجديف. وكانت الفتاتان، اللتان تبلغ أعمارهن 16 عامًا، قد فقدتا أثناء رحلة تجديف من رصيف صيد الأسماك، مما استدعى تدخل فرق الطوارئ للبحث عنهما.

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ووفقًا لتقارير صحفية، تاهت الفتاتان طوال الليل في المياه، ولم يتم العثور عليهما إلا في الساعة 8:30 من صباح اليوم التالي، بعد جهود كبيرة من السلطات والمتطوعين. وقال مكتب شرطة مقاطعة ليفي إنه تم العثور على الفتاتين بصحة جيدة، رغم معاناتهما من البرد وبعض الخدوش. وقد تم استدعاء المسعفين للاطمئنان عليهما بعد هذه التجربة العصيبة.

 

لبنان 24

 
 
gnews

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