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إيطاليا.. زعيم عصابة يدير شبكة إجرامية من داخل السجن عبر "واتساب"

يث
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 08:29 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت السلطات الإيطالية عن شبكة إجرامية كان زعيمها، سالفاتوري فيرغا (35 عامًا)، يدير نشاطها من داخل السجن عبر تطبيق "واتساب"، بعد تهريب هاتف محمول إليه.اضافة اعلان


وأظهرت التحقيقات الإيطالية أن فيرغا كان يوجّه أفراد عصابته لابتزاز أصحاب المتاجر والشركات، مستخدمًا أساليب ترهيب عنيفة، بينها إطلاق النار وإحراق سيارات وإرسال رأس خروف مقطوع إلى أحد الضحايا.

وانكشفت الشبكة بعد توقيف أحد أفرادها، حيث عثرت الشرطة في هاتفه على مجموعة "واتساب" التي كانت تُرسل عبرها التعليمات من داخل السجن، فيما تواصل السلطات الإيطالية التحقيق لمعرفة ارتباط العصابة بالمافيا الصقلية.
 
 


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