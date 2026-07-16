إيطاليا.. زعيم عصابة يدير شبكة إجرامية من داخل السجن عبر "واتساب"

وأظهرت التحقيقات الإيطالية أن فيرغا كان يوجّه أفراد عصابته لابتزاز أصحاب المتاجر والشركات، مستخدمًا أساليب ترهيب عنيفة، بينها إطلاق النار وإحراق سيارات وإرسال رأس خروف مقطوع إلى أحد الضحايا.
وانكشفت الشبكة بعد توقيف أحد أفرادها، حيث عثرت الشرطة في هاتفه على مجموعة "واتساب" التي كانت تُرسل عبرها التعليمات من داخل السجن، فيما تواصل السلطات الإيطالية التحقيق لمعرفة ارتباط العصابة بالمافيا الصقلية.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا.. زفاف غير مألوف يجمع سجينًا مؤبدًا بعروس شابة
-
الزبادي على النوافذ.. تجربة غريبة لتقليل حرارة المنازل
-
مباراة شعبية في السودان تشعل التواصل بسبب حكم استخدم "الكرباج"
-
مصر.. مصرع شقيقين غرقًا إثر سقوط مركبة في ترعة بالبحيرة
-
مصر .. فتوى رسمية تحسم الجدل بشأن مشاركة الإنترنت مع الجيران
-
ألمانيا.. تفتح تحقيقًا بعد اختفاء 20 طنًا من الجبن
-
وفاة "المرأة الحمراء" أشهر شخصية شعبية في تركيا
-
موجات الحر تهدد إنتاج جبن البارميزان في إيطاليا