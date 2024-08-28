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إيطالي يخفي جثة والدته في "فريزر".. ما القصة؟

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 28-08-2024 02:16 م

الوكيل الإخباري-   أخفى إيطالي يبلغ من العمر 54 عامًا جثة والدته المتوفاة في ثلاجة تجميد "فريزر" لسنوات في جزيرة سردينيا الإيطالية بالبحر المتوسط، بهدف مواصلة الحصول على معاشها التقاعدي.

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واكتشفت الشرطة جثة المرأة، البالغة من العمر 78 عامًا، خلال عملية تفتيش، بعدما بدأ الجيران يتساءلون عن غيابها. وكان الفريزر في الطابق الأرضي.


ويواجه الآن الرجل، وهو من بلدة ساروش، تهمتي الاحتيال الخطير وإخفاء جثة. وأظهرت النتائج الأولية أن الابن حصل على عدة آلاف من اليورو جراء الاحتيال المزعوم.


ويعتقد أن المرأة توفيت لأسباب طبيعية منذ نحو عامين خلال جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

 

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