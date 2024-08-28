إيطالي يخفي جثة والدته في "فريزر".. ما القصة؟

واكتشفت الشرطة جثة المرأة، البالغة من العمر 78 عامًا، خلال عملية تفتيش، بعدما بدأ الجيران يتساءلون عن غيابها. وكان الفريزر في الطابق الأرضي.
ويواجه الآن الرجل، وهو من بلدة ساروش، تهمتي الاحتيال الخطير وإخفاء جثة. وأظهرت النتائج الأولية أن الابن حصل على عدة آلاف من اليورو جراء الاحتيال المزعوم.
ويعتقد أن المرأة توفيت لأسباب طبيعية منذ نحو عامين خلال جائحة كورونا.
ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.
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