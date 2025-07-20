الأحد 2025-07-20 07:18 م
 

إيطالي يعود إلى الحياة بعد وفاته بنصف ساعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 05:40 م
الوكيل الإخباري- ذكرت السلطات الإيطالية أن رجلا، كان الأطباء قد أعلنوا وفاته، استيقظ بعد ذلك بنصف ساعة.اضافة اعلان


وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 78 سنة قد أصيب بنوبة قلبية. وفي بادئ الأمر يئس المسعفون من مساعدته وعادت طائرة الإسعاف أدراجها.

وبينما كان الجميع في انتظار وصول عربة نقل الموتى، تردد أن الرجل فتح عينيه وسأل عن بناته.

وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث ذكر الأطباء أن حالته مستقرة.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي ما الذي دفع البيت الأبيض لوصف نتنياهو بـ"الطفل المتهور" ؟

ا

أخبار محلية البريد الأردني ومركز التوثيق الملكي ينظمان معرض "البرق والبريد والهاتف"

العودات: التحديث السياسي وفر بيئة آمنة لمشاركة الشباب

أخبار محلية العودات: التحديث السياسي وفر بيئة آمنة لمشاركة الشباب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي "ثلاثة أيام راحة".. نتنياهو يفلت مؤقتًا من قاعة المحكمة

ل

أخبار محلية "الأحوال المدنية" و"حرير" تنظمان نشاطا حول الأطفال المصابين بالسرطان

ل

عربي ودولي أول تعليق للوزيرة المصرية المستقيلة من منصبها

الكوابيس تلاحق الناجي الوحيد من كارثة تحطم الطائرة الهندية

منوعات الكوابيس تلاحق الناجي الوحيد من كارثة تحطم الطائرة الهندية

ا

شؤون برلمانية كتلة تقدم النيابية تبحث خطة عملها للمرحلة المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة