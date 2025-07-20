إيطالي يعود إلى الحياة بعد وفاته بنصف ساعة

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 78 سنة قد أصيب بنوبة قلبية. وفي بادئ الأمر يئس المسعفون من مساعدته وعادت طائرة الإسعاف أدراجها.
وبينما كان الجميع في انتظار وصول عربة نقل الموتى، تردد أن الرجل فتح عينيه وسأل عن بناته.
وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث ذكر الأطباء أن حالته مستقرة.
سكاي نيوز
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