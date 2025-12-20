الأحد 2025-12-21 01:12 ص

إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الـ 700 مليار دولار

السبت، 20-12-2025 11:11 م
الوكيل الإخباري-  أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك أصبح أول شخص في العالم تجاوزت ثروته عتبة الـ 700 مليار دولار، حسب تقديرات المجلة.اضافة اعلان


وأشارت "فوربس" إلى أن ثروة ماسك تجاوزت الـ 700 مليار دولار بفضل قرار المحكمة في ولاية ديلاوير بإعادة تفعيل حزمة التعويضات لإيلون ماسك بقيمة 139 مليار دولار، والتي ألغيت بموجب حكم قضائي سابق.

وبالتالي وصلت ثروة إيلون ماسك إلى 749 مليار دولار.

ويشار إلى أن إيلون ماسك حطم بذلك الرقم القياسي الذي حققه سابقا، حيث أصبح أول شخص تجاوزت ثروته 600 مليار دولار في 15 ديسمبر الجاري.

وحسب ترتيب "فوربس"، احتل أحد مؤسسي "غوغل" لاري بيج المركز الثاني على قائمة أكبر أثرياء العالم، حيث بلغت ثروته 252.7 مليار دولار، وفي المركز الثالث مدير شركة "أوراكل" لاري إيليسون بـ 242.8 مليار دولار، والرابع مؤسس "أمازون" جيف بيزوس بـ 239.4 مليار دولار.

