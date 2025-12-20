إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته الـ 700 مليار دولار

وأشارت "فوربس" إلى أن ثروة ماسك تجاوزت الـ 700 مليار دولار بفضل قرار المحكمة في ولاية ديلاوير بإعادة تفعيل حزمة التعويضات لإيلون ماسك بقيمة 139 مليار دولار، والتي ألغيت بموجب حكم قضائي سابق.
وبالتالي وصلت ثروة إيلون ماسك إلى 749 مليار دولار.
ويشار إلى أن إيلون ماسك حطم بذلك الرقم القياسي الذي حققه سابقا، حيث أصبح أول شخص تجاوزت ثروته 600 مليار دولار في 15 ديسمبر الجاري.
وحسب ترتيب "فوربس"، احتل أحد مؤسسي "غوغل" لاري بيج المركز الثاني على قائمة أكبر أثرياء العالم، حيث بلغت ثروته 252.7 مليار دولار، وفي المركز الثالث مدير شركة "أوراكل" لاري إيليسون بـ 242.8 مليار دولار، والرابع مؤسس "أمازون" جيف بيزوس بـ 239.4 مليار دولار.
روسيا اليوم
