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إيلون ماسك يقبل 'تحديا غريبا' من رئيس فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو




 

الخميس، 01-08-2024 09:24 ص

 الوكيل الإخباري - قبل الملياردير الأميركي إيلون ماسك دعوة واضحة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للقتال جسديا، بعد أن هاجم أغنى رجل في العالم مادورو مرارا وتكرارا بشأن ما سماه "احتيالا انتخابيا كبيرا".

وأعاد ماسك أيضا نشر تغريدة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يدعو فيها مادورو إلى "الاعتراف بالهزيمة بعد سنوات من الاشتراكية والبؤس والانحطاط والموت".


وفي أعقاب منشورات ماسك، قال مادورو على شاشة التلفزيون الوطني في فنزويلا، يوم الإثنين: "هل تريد القتال؟ دعنا نفعل ذلك يا إيلون ماسك. أنا مستعد. أنا لست خائفا منك. إيلون ماسك دعنا نقاتل أينما تريد".

 

 ورد ماسك في منشور على المنصة التي يمتلكها "إكس"، يوم الأربعاء: "أقبل. إذا فزت فسوف يستقيل من منصبه كديكتاتور لفنزويلا، إذا فاز فسوف أعطيه رحلة مجانية إلى المريخ".


وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد.
وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على أكثر من 51 بالمئة من الأصوات، بعد فرز 80 بالمئة من صناديق الاقتراع.


وجاء فوز مادورو رغم أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة.

 

 سكاي نيوز 

 

 

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