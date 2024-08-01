إيلون ماسك يقبل 'تحديا غريبا' من رئيس فنزويلا

وأعاد ماسك أيضا نشر تغريدة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يدعو فيها مادورو إلى "الاعتراف بالهزيمة بعد سنوات من الاشتراكية والبؤس والانحطاط والموت".
وفي أعقاب منشورات ماسك، قال مادورو على شاشة التلفزيون الوطني في فنزويلا، يوم الإثنين: "هل تريد القتال؟ دعنا نفعل ذلك يا إيلون ماسك. أنا مستعد. أنا لست خائفا منك. إيلون ماسك دعنا نقاتل أينما تريد".
وقالت لجنة الانتخابات في فنزويلا إن مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد.
وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على أكثر من 51 بالمئة من الأصوات، بعد فرز 80 بالمئة من صناديق الاقتراع.
وجاء فوز مادورو رغم أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو..شجار على متن طائرة في تركيا يؤخر إقلاعها 30 ساعة
-
مصر..شاهد لحظة اقتحام شاب شقة سيدة وطعنها
-
جريمة مروعة في مصر ..أب يقتل أبناءه الأربعة
-
مصري يسكب البنزين على جسد حماته ويشعل فيها النيران
-
رحلة انتهت بكارثة.. إصابة غيّرت حياة شاب في البوسنة
-
نمر يفترس طفلاً.. حادثة تهز ليبيا
-
طوله 15 سم.. نجاح عملية انتشال مسمار من رأس رجل في روسيا
-
في سابقة غير عادية.. علماء يتحكمون بالفئران عن بعد