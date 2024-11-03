ابتعد عن هذا الأمر عند فتح باب الثلاجة.. يزيد من استهلاك الكهرباء

عند فتح باب الثلاجة، تدخل حرارة الغرفة إليها، ما يجبر الثلاجة على العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة الحرارة المنخفضة. وكلما زادت مدة بقاء الباب مفتوحًا، زادت كمية الهواء الدافئ التي تدخل، وبالتالي زادت الطاقة التي تحتاجها الثلاجة للتبريد، وبالتالي استهلاك مزيد من الكهرباء، حسب ما ورد على موقع «better home».
كيف يمكن تقليل فتح باب الثلاجة؟
لتقليل فتح باب الثلاجة، يمكنك اتباع النصائح التالية:
التخطيط قبل الفتح: قبل فتح باب الثلاجة، حدد جيدًا ما تريد إخراجه منها لتجنب فتحها أكثر من مرة.
إغلاق الباب بإحكام: تأكد من إغلاق باب الثلاجة جيدًا بعد كل استخدام لتقليل تسرب الهواء الدافئ.
تنظيم الأطعمة: قم بتنظيم الأطعمة داخل الثلاجة بحيث تكون الأشياء التي تستخدمها بشكل متكرر في الأمام وسهلة الوصول إليها، ما يقلل من الحاجة إلى البحث عن الأشياء وفتح الباب لفترة طويلة.
إيقاف تشغيل الثلاجة قبل تنظيفها: عند تنظيف الثلاجة، قم بإيقاف تشغيلها وفصلها عن الكهرباء لتجنب زيادة استهلاكها للطاقة في أثناء التنظيف.
نصائح إضافية لتوفير الطاقة
كما يمكنك توفير الطاقة من خلال اتباع الآتي:
اترك الأطعمة الساخنة تبرد قبل وضعها في الثلاجة لتقليل الحمل على موتور التبريد.
تأكد من أن فتحات التهوية في الثلاجة خالية من العوائق للسماح بتدفق الهواء بشكل جيد.
عند شراء ثلاجة جديدة، اختر واحدة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
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