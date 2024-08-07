ابتلعت فرشاة أسنان عن طريق الخطأ في كرواتيا

وذهبت أمبر هانت في إجازة إلى كرواتيا مع زوجها لزيارة عائلته، عندما شعرت أن الفرشاة دخلت إلى حلقها أثناء تنظيف أسنانها.
ولم يتمكن الأطباء من إخراج فرشاة الأسنان، الأمر الذي استدعى نقل هانت إلى مستشفى "سبليت"، حيث قام الأطباء بربط خيط حول كاميرا وأدخلوها في حلقها للإمساك بالفرشاة وسحبها.
ومن جهتها، قالت هانت: "أنا سعيدة لأنني على قيد الحياة ولكنني أشعر بالقلق من استخدام فرشاة الأسنان مرة أخرى، يجب أن أكون حذرة جدًا حتى لا تنزلق مرة أخرى".
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