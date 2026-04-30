الخميس 2026-04-30 09:45 ص

اتخذوا أخطر قراراتكم في هذا التوقيت فقط

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   لا ترتبط القرارات المصيرية بما نفكر فيه فقط، بل بالوقت الذي نفكر فيه أيضًا. هذه الخلاصة يقدّمها اختصاصي علم الأعصاب إدواردو كاليكستو، مؤكّدًا أن أداء الدماغ يتغيّر على مدار اليوم، بحسب "هاف بوست".اضافة اعلان


ويشير كاليكستو إلى أن الفترة الممتدة بين الساعة 9 صباحًا و1 ظهرًا تُعدّ الأكثر مثالية لاتخاذ قرارات مهمة، مثل توقيع عقد أو اتخاذ خطوة شخصية حاسمة.

ويوضح أن الدماغ خلال هذه الساعات يكون في أفضل حالاته من حيث تحليل المعلومات وتنظيمها وتوقّع النتائج؛ ما يمنح الإنسان قدرة أعلى على الحكم الدقيق.

ويضيف أن هذا التفوق الصباحي ينعكس بوضوح على أداء المهنيين، مثل القضاة والأطباء والمحللين، الذين يحققون مستويات أعلى من التركيز والدقة خلال هذه الفترة.

في المقابل، تتغيّر الصورة مع حلول المساء، فالمشكلة ذاتها قد تبدو مختلفة، ليس بسبب تغيّر المعطيات، بل نتيجة تغيّر حالة الدماغ.

كما يحذّر كاليكستو من أن الانحيازات الذهنية تزداد في هذه الأوقات؛ ما قد يؤدي إلى قرارات أقل توازنًا.

ولا يقتصر الأمر على الدماغ فقط، بل يمتد إلى الجسد، إذ يؤثر ارتفاع درجة حرارة الجسم في فترة بعد الظهر على الأداء الذهني، لكنه يعزّز النشاط البدني.

لذلك، يُعدّ هذا الوقت مناسبًا لممارسة الرياضة، خاصة مع زيادة إفراز بروتين "BDNF" المرتبط بتحفيز المرونة العصبية.

ويلعب المحيط دورًا مؤثرًا، بحسب الخبراء، إذ تؤثر الإضاءة والتفاعل الاجتماعي في إفراز الناقلات العصبية مثل السيروتونين، المسؤول عن تحسين المزاج.

ويؤكد كاليكستو أن العزلة تُضعف نشاط الدماغ، في حين أن التواصل، حتى البسيط، يُنشّط وظائفه بشكل مباشر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عباس النوري

فن ومشاهير عباس النوري يعلق على جدل شارة مسلسل "مطبخ المدينة"

الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

عربي ودولي الرئيس الأمريكي يطلق على "هرمز" اسم "مضيق ترامب"

أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم

عربي ودولي أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد 300 يوم



منوعات اتخذوا أخطر قراراتكم في هذا التوقيت فقط

تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله

عربي ودولي تثبيت الحكم بالسجن المؤبد في قضية هزّت نيوزيلندا والعالم بأكمله

انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله

منوعات انتحار مطلوب للقضاء أثناء محاولة اعتقاله من منزله في كردستان العراق

تكشف الفتحات الصغيرة أسفل علبة سماعات AirPods Pro عن توجه متزايد لدى شركة أبل نحو دمج وظائف تقنية داخل تفاصيل تصميمية دقيقة. ويثير تصميم علبة سماعات AirPods Pro تساؤلات لدى العديد من المستخدمين، خاصة

تكنولوجيا ميزة خفية في علبة AirPods Pro قد لا تعرفها

واتساب

تكنولوجيا واتساب يختبر عرض تحديثات الحالة داخل تبويب المحادثات



 
 






الأكثر مشاهدة

 