اتهام عصابة متخصصة في سرقة منازل الرياضيين بأميركا

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فإن الشكوى لم تكشف عن أسماء الرياضيين المتضررين، لكنها تضمنت تفاصيل عدة سرقات سبق الإعلان عنها.
ومن بين الضحايا لاعبو كرة القدم الأمريكية:
باتريك ماهومس وترافيس كيلسي من فريق "كانساس سيتي تشيفز"
جو بورو من فريق "سينسيناتي بنغلز"
لاعبون من فريق "تامبا باي بوكانيرز"
بالإضافة إلى لاعبين من فريقي "ميلووكي باكس" و"ممفيس غريزليز" في دوري NBA لكرة السلة
عصابة متخصصة وسرقات بالملايين
وفقًا للشكوى، ينتمي المتهمون إلى عصابة متخصصة في استهداف منازل الرياضيين المحترفين عندما يكونون خارج مدنهم.
وتُقدَّر قيمة المسروقات، التي شملت ساعات فاخرة ومجوهرات ونقودًا ومقتنيات ثمينة أخرى، بحوالي مليوني دولار.
التحقيقات لا تزال جارية، بينما يواجه المتهمون اتهامات قد تقودهم إلى أحكام بالسجن لسنوات طويلة.
سكاي نيوز
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