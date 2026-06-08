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احتيال عاطفي ينتهي بحكم قضائي في أمريكا

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تعبيرية
 
الإثنين، 08-06-2026 02:03 م

الوكيل الإخباري-   حُكم على رجل من ولاية نيوجيرسي الأميركية بالسجن 4 سنوات و3 أشهر، مع إلزامه بدفع تعويضات تتجاوز 1.2 مليون دولار، بعد إقراره بالذنب في قضية احتيال استهدفت ضحايا في عدة ولايات أميركية.

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وأوضحت السلطات أن كيني أوساس أوكونغهاي (38 عاماً) تورط بين عامي 2019 و2023 في عمليات احتيال متنوعة، شملت الاحتيال العاطفي، وتأجير العقارات الوهمي، ومخططات استثمار مزيفة في العملات الرقمية، عبر شبكة من الحسابات المصرفية المرتبطة بشركته.


ومن بين الضحايا رجل من ولاية أوهايو حوّل أكثر من 416 ألف دولار بعد أن أقنعه المحتال بمساعدة امرأة مزعومة ودفع رسوم لاستثمارات وهمية. كما خسرت امرأة من واشنطن أموالاً بعد دفعها مقابل استئجار منزل غير متاح.


وبحسب التحقيقات، تجاوزت خسائر 7 ضحايا مبلغ 1.2 مليون دولار، وتم تتبع الأموال إلى حسابات أوكونغهاي المصرفية. كما كشفت السلطات أنه استخدم مستندات وفواتير مزورة لإخفاء مصدر الأموال.


وإلى جانب السجن، أمرت المحكمة بإخضاعه لثلاث سنوات من الإفراج المشروط تحت المراقبة، ودفع 1,275,190 دولاراً كتعويضات للضحايا.

 
 


gnews

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