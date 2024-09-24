احذره.. تصرف شائع يتسبب بزيادة استهلاك البنزين في سيارتك !

هناك تصرفات قد يقوم بها بعض السائقين دون إدراك تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. من بين هذه التصرفات، التوقف فجأة عند الإشارة المرورية، وهو أمر شائع وخاطئ. يُفضل خفض السرعة قبل التوقف عند الإشارة الحمراء بدلاً من التوقف فجأة، وأيضًا تسريع السرعة قليلاً قبل الوصول إلى سفح التل. يمكن أن تُحسن هذه التعديلات البسيطة من توفير استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.
كما أن الحمل الزائد يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. يؤثر كل كيلوغرام إضافي على استهلاك الوقود، لذا يُفضل ترك مكان وضع الحقائب والمقعد الخلفي خاليين من العناصر غير الضرورية التي قد تضيف وزنًا لسيارتك.
أيضًا، فتح النوافذ أو وضع الدراجات والصناديق على سقف السيارة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد في استهلاك الوقود من خلال زيادة سحب الهواء. كما أن القيادة السريعة تؤدي إلى زيادة مقاومة الرياح، مما يتسبب في استهلاك المزيد من الوقود.
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