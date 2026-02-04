احذر إشارات جسدك.. كيف يخبرك التعب أنك تفرط في استخدام "الشاشات"؟

10:47 ص

يبعث الجسد رسائل تحذيرية واضحة عند تجاوز الحدود الآمنة في استخدام الأجهزة الذكية، إذ يتصدر إجهاد العين وجفافها هذه المؤشرات، نتيجة تراجع معدل الرمش الطبيعي أثناء التركيز الطويل على المحتوى البصري.





وغالبًا ما تترافق هذه الأعراض مع آلام حادة في الرقبة والظهر، ناجمة عن وضعيات الانحناء المستمرة التي تضغط على الفقرات، إضافة إلى الصداع التوتري الذي ينجم عن الإرهاق العصبي والبصري المطوّل.



كما يمتد الضرر ليشمل جودة الحياة اليومية عبر اضطرابات النوم، إذ يعطّل الضوء الأزرق إفراز الهرمونات المسؤولة عن الراحة، ما يوقع المستخدم في فخ الأرق المزمن.



ولمواجهة هذه التحديات، يشدد الخبراء على ضرورة اتباع قواعد وقائية تعيد التوازن للنشاط اليومي، من بينها منح العين استراحات دورية عبر النظر إلى مسافات بعيدة، وتفعيل خصائص تصفية الضوء الأزرق في الأجهزة.



كما تبرز أهمية الابتعاد عن الشاشات قبل وقت كافٍ من النوم لضمان استعادة الجسد نشاطه، إلى جانب الالتزام بوضعيات جلوس سليمة تحمي العمود الفقري من الإجهاد الدائم، بما يضمن استمرارية العمل الرقمي دون تكبّد أثمان صحية باهظة.

