احذر النصب.. 10 نصائح عليك معرفتها عند التسوق في رمضان

الوكيل الإخباري- مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتجه الكثيرون إلى التسوق لشراء الأطعمة والمنتجات الخاصة بالإفطار والسحور. ورغم ذلك، يجب أن يكون هناك وعي كبير أثناء هذه العملية لتجنب الوقوع في فخ شراء منتجات منتهية الصلاحية أو شراء كميات تفوق الحاجة وتؤدي إلى الهدر.

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وفي هذا السياق، قدم أستاذ الاقتصاد المصري والخبير كريم العمدة، مجموعة من النصائح التي تساعد المستهلكين على التسوق بذكاء خلال شهر رمضان، نستعرضها في النقاط التالية:

- تجنب تخزين كميات كبيرة: شراء كميات ضخمة من الطعام خلال رمضان "فكرة غير منطقية"، لأن وجبات الإفطار والسحور لا تختلف عن الوجبات العادية في الأيام الأخرى من حيث الكميات.

- تجنب المبالغة في المائدة: المبالغة في وضع أصناف متعددة على مائدة الإفطار يتسبب في إهدار الطعام، وهي عادة خاطئة منتشرة في الوطن العربي ويجب تجنبها.

- التركيز على الأطعمة الموفرة: اختر الأطعمة الصحية والاقتصادية التي تتناسب مع حاجتك ودخلك، بدلاً من الانجراف وراء الأصناف الغالية.

- الشراء من المتاجر الكبرى المعروفة: من الأفضل التسوق في "الهايبرات" الكبيرة المعروفة التي تقدم عروضًا بمناسبة رمضان، حيث تكون حلقات التوزيع أقل وتنعكس على الأسعار.

- الاعتماد على الأطعمة المنزلية: الأطعمة المنزلية صحية أكثر، لذا يجب تجنب الوجبات السريعة قدر الإمكان.

- الابتعاد عن المشروبات الغازية: يجب الامتناع عن شراء الصودا والمشروبات الغازية، وكذلك منتجات البطاطس المُصنعة مثل الشيبسي.

- التحقق من تواريخ الإنتاج والصلاحية: تأكد دائمًا من تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية المُثبتين على العبوات قبل الشراء، وتجنب أي منتج لا يحتوي على هذه المعلومات.

- شراء الياميش والتمر من أماكن موثوقة: تأكد من شراء السلع الرمضانية مثل الياميش، التمر، والمكسرات من أماكن معروفة لتجنب المنتجات المجهولة.

- الاحتفاظ بالفواتير: احتفظ بفواتير الشراء لحماية حقوقك ولإمكانية الاستبدال أو الاسترجاع في حال وجود مخالفات.

- المقارنة بين الأسعار: قارن الأسعار بين عدة منافذ بيع قبل اتخاذ القرار، ولا تنجرف وراء التخفيضات الكبيرة دون التحقق من جودة المنتجات.



باتباع هذه النصائح، يمكن للمستهلكين تحقيق أقصى استفادة من عمليات الشراء خلال رمضان وتجنب المشاكل التي قد تنجم عن الهدر أو شراء منتجات غير صالحة.