احذر النصب.. 10 نصائح عليك معرفتها عند التسوق في رمضان

- تجنب تخزين كميات كبيرة: شراء كميات ضخمة من الطعام خلال رمضان "فكرة غير منطقية"، لأن وجبات الإفطار والسحور لا تختلف عن الوجبات العادية في الأيام الأخرى من حيث الكميات.
- تجنب المبالغة في المائدة: المبالغة في وضع أصناف متعددة على مائدة الإفطار يتسبب في إهدار الطعام، وهي عادة خاطئة منتشرة في الوطن العربي ويجب تجنبها.
- التركيز على الأطعمة الموفرة: اختر الأطعمة الصحية والاقتصادية التي تتناسب مع حاجتك ودخلك، بدلاً من الانجراف وراء الأصناف الغالية.
- الشراء من المتاجر الكبرى المعروفة: من الأفضل التسوق في "الهايبرات" الكبيرة المعروفة التي تقدم عروضًا بمناسبة رمضان، حيث تكون حلقات التوزيع أقل وتنعكس على الأسعار.
- الاعتماد على الأطعمة المنزلية: الأطعمة المنزلية صحية أكثر، لذا يجب تجنب الوجبات السريعة قدر الإمكان.
- الابتعاد عن المشروبات الغازية: يجب الامتناع عن شراء الصودا والمشروبات الغازية، وكذلك منتجات البطاطس المُصنعة مثل الشيبسي.
- التحقق من تواريخ الإنتاج والصلاحية: تأكد دائمًا من تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية المُثبتين على العبوات قبل الشراء، وتجنب أي منتج لا يحتوي على هذه المعلومات.
- شراء الياميش والتمر من أماكن موثوقة: تأكد من شراء السلع الرمضانية مثل الياميش، التمر، والمكسرات من أماكن معروفة لتجنب المنتجات المجهولة.
- الاحتفاظ بالفواتير: احتفظ بفواتير الشراء لحماية حقوقك ولإمكانية الاستبدال أو الاسترجاع في حال وجود مخالفات.
- المقارنة بين الأسعار: قارن الأسعار بين عدة منافذ بيع قبل اتخاذ القرار، ولا تنجرف وراء التخفيضات الكبيرة دون التحقق من جودة المنتجات.
باتباع هذه النصائح، يمكن للمستهلكين تحقيق أقصى استفادة من عمليات الشراء خلال رمضان وتجنب المشاكل التي قد تنجم عن الهدر أو شراء منتجات غير صالحة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو حقق 18 مليون مشاهدة .. وداعا للقلق في دقيقة واحدة
-
أب يُعاقب طفليه بطريقة مروعة في مصر
-
هل يصبح الموز فاكهة نادرة عالميا؟
-
أسراب الجراد تجتاح الجنوب الليبي وتهدد الأمن الغذائي - صور
-
تقرير تشريح جثة جين هاكمان .. ظلّ حيا مع زوجته المتوفاة لأسبوع
-
7 متهمين في وفاة مارادونا يواجهون عقوبة السجن 25 عامًا
-
بالفيديو .. الداعية عثمان الخميس يتراجع عن تصريحه المثير للجدل
-
لتعزيز الطاقة.. ماذا نأكل على السحور؟