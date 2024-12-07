احذر.. تصرف شائع يزيد من استهلاك الكهرباء في منزلك

فتح الثلاجة بشكل مستمر: تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة، لذا يُفضل استخدام مبرد مياه لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.
ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء: ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء تصرف خاطئ، لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة. لذلك، يجب فصل جميع الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.
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