احذر.. تصرف شائع يزيد من استهلاك الكهرباء في منزلك

الوكيل الإخباري- تتسبب بعض العادات والسلوكيات الخاطئة في رفع قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية، ، نتيجةً لعدم التعامل بالشكل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنزل.

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ومن أكثر التصرفات الشائعة التي قد تهدر الطاقة الكهربائية هو ترك الإضاءة مفتوحة ، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار لتوفير الكهرباء.





خطوات تساعد الأشخاص في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية:

تراكم الثلج في فريزر الثلاجة: يُفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد استهلاك الطاقة.



فتح الثلاجة بشكل مستمر: تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة، لذا يُفضل استخدام مبرد مياه لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.



ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء: ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء تصرف خاطئ، لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة. لذلك، يجب فصل جميع الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.