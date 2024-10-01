احذر رف باب الثلاجة..أفضل مكان لتخزين البيض

أفضل مكان لحفظ البيض لأطول فترة ممكنة
جود كلارك، الخبير في إحدى الشركات العالمية، حسم هذا الجدل بحسب صحيفة «دايلي إكسبريس»، وأشار إلى أن أفضل مكان لتخزين البيض هو الثلاجة إذا كنت ترغب في أن يتمتع بفترة صلاحية طويلة.
قال جود: «وفقًا لخدمة معلومات البيض البريطانية، يجب حفظ البيض في الثلاجة إذا كنت تريد أن يظل طازجًا لفترة أطول، والأهم من ذلك أن بكتيريا السالمونيلا لا تتكاثر في الثلاجة».
سيؤدي التحول المفاجئ في درجة الحرارة خارج الثلاجة إلى إنشاء رطوبة، حيث تزدهر البكتيريا وقد تخترق القشرة.
كما أن تغيير درجة الحرارة سيؤدي أيضًا إلى انكماش قشرة البيضة وتمددها، مما يؤدي إلى إضعاف القشرة وزيادة خطر التلوث.
ونصح الخبير بعدم تخزين البيض على رف باب الثلاجة.
قال جود: «يجب تجنب تخزين البيض في باب الثلاجة نفسه، فهو المكان الذي تتغير فيه درجات الحرارة أكثر من غيره بسبب فتح الباب وإغلاقه».
لذا، حتى لو كانت ثلاجتك تحتوي على أحد تلك الرفوف الجذابة والمغرية للبيض على الباب، فيجب عليك تجاهلها، بحسب جود.
الخبير شدد على أنه من الأفضل الاحتفاظ بالبيض في الكرتون الأصلي الذي جاء فيه من السوبر ماركت، حيث تم تصميمه لحماية البيض من التلف، كما سيظهر تاريخ انتهاء الصلاحية.
«إذا كنت تريدين إطالة مدة صلاحية البيض، فإن المكان الأمثل لحفظه هو الرف الأوسط من الثلاجة، لأنه سيبقيه طازجًا لفترة أطول، حيث سيحافظ على درجة حرارة ثابتة ومستوى رطوبة»، وفقًا لجود.
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