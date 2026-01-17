السبت 2026-01-17 10:22 ص

احذر.. هذه الأجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مغلقة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   العديد يظن أن إطفاء الأجهزة الكهربائية يكفي لتوفير الكهرباء، لكن بعض الأجهزة تواصل استهلاك الطاقة حتى وهي مغلقة، وهو ما يُعرف بـ الطاقة الشبحية. هذه الطاقة ترفع فاتورة الكهرباء مع الوقت وتهدر الأموال بلا داعٍ.

أبرز الأجهزة المستهلكة للطاقة الشبحية:
التلفزيون الذكي: يبقى متصلاً بالإنترنت وفي وضع الاستعداد.
الرسيفر وأجهزة البث: تستهلك كهرباء حتى بعد الإطفاء.
شواحن الموبايل: الاستمرار في التوصيل بدون هاتف يهدر الكهرباء.
الكمبيوتر واللاب توب: سحب الكهرباء مستمر خاصة مع الإضاءة الخلفية أو أوضاع النوم.
الميكروويف: الساعة الرقمية والشاشة تستهلك الكهرباء.
ماكينة القهوة: أنظمة التسخين والاستعداد تستهلك طاقة.
الراوتر: يعمل 24 ساعة، وفصله أحيانًا يوفر الكهرباء ويحسن عمر الجهاز.


الحل البسيط: سحب الفيشة عند عدم الاستخدام يوفر كهرباء ويطيل عمر الأجهزة.

 

صدى البلد 

 
 


