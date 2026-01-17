احذر.. هذه الأجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مغلقة

أبرز الأجهزة المستهلكة للطاقة الشبحية:
التلفزيون الذكي: يبقى متصلاً بالإنترنت وفي وضع الاستعداد.
الرسيفر وأجهزة البث: تستهلك كهرباء حتى بعد الإطفاء.
شواحن الموبايل: الاستمرار في التوصيل بدون هاتف يهدر الكهرباء.
الكمبيوتر واللاب توب: سحب الكهرباء مستمر خاصة مع الإضاءة الخلفية أو أوضاع النوم.
الميكروويف: الساعة الرقمية والشاشة تستهلك الكهرباء.
ماكينة القهوة: أنظمة التسخين والاستعداد تستهلك طاقة.
الراوتر: يعمل 24 ساعة، وفصله أحيانًا يوفر الكهرباء ويحسن عمر الجهاز.
الحل البسيط: سحب الفيشة عند عدم الاستخدام يوفر كهرباء ويطيل عمر الأجهزة.
