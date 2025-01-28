احذر هذه الأرقام: مكالمة واحدة قد تسرق بياناتك وأموالك!

كيف يمكن لمكالمة هاتفية اختراق هاتفك وسرقة بياناتك؟
أوضح الخبراء أن المحتالين يعتمدون على تقنية "انتحال الرقم"، حيث يقومون بتغيير هوية المتصل لعرض رقم يبدو مألوفًا أو موثوقًا به، ما يزيد من احتمالية رد المستخدم على المكالمة. هذه الحيلة تتيح للمحتالين تنفيذ عمليات احتيالية معقدة تشمل اختراق الأجهزة وسرقة المعلومات الشخصية وابتزاز الضحايا.
وقد كشفت الصحيفة أن القراصنة الإلكترونيين يستغلون رموز مناطق معينة في الولايات المتحدة، حيث تبيّن أن أكثر الأرقام استخدامًا في عمليات الاحتيال خلال عام 2024 تعود إلى أربع ولايات أمريكية رئيسية، وهي:
720 (كولورادو)
272 (بنسلفانيا)
959 (كونيتيكت)
346 (تكساس)
أرقام احتيالية عليك تجنبها تمامًا
وفقًا لشركة "ريفيرس فون" المتخصصة في البحث عن الهواتف، فقد تم تحديد ثلاثة أرقام احتيالية تظهر بشكل متكرر في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي:
(217) 402-1312
(202) 456-1111
تحذيرات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
أكدت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أن عمليات الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية تتزايد بوتيرة مقلقة، مشيرة إلى تسجيل 1370 حالة اختراق ناجمة عن مكالمات هاتفية احتيالية. استغل القراصنة هذه المكالمات لخداع الضحايا وإقناعهم بإدخال أكواد سرية تُمكّنهم من التحكم في أجهزتهم والوصول إلى بياناتهم الحساسة.
وأوضحت اللجنة أن بعض الشركات توفر ميزات متقدمة مثل إعادة توجيه المكالمات وتقنية التزييف، التي يستغلها المحتالون للاستيلاء على حسابات المستخدمين وتحويل الأموال بطرق غير شرعية.
لضمان حماية بياناتك وتجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات الاحتيالية، يُوصى باتباع الإجراءات التالية:
- عدم الرد على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، خاصة إذا كان الرقم يحمل رمز منطقة غير مألوف.
- تفعيل خاصية إسكات المكالمات المجهولة على هاتفك لمنع استقبال هذه الاتصالات.
- عدم تقديم أي معلومات شخصية مثل بيانات الحسابات البنكية، كلمات المرور، أو أي تفاصيل قد تُستخدم لاختراق جهازك.
- حظر الأرقام المشبوهة والإبلاغ عنها عبر التطبيقات المتخصصة أو من خلال مزود الخدمة لديك.
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