احذر هذه الأرقام: مكالمة واحدة قد تسرق بياناتك وأموالك!

الوكيل الإخباري- أصبح الاحتيال الإلكتروني عبر المكالمات الهاتفية يشكل تهديدًا متزايدًا على مستخدمي الهواتف المحمولة. حيث كشف خبراء الأمن السيبراني عن أساليب جديدة يستخدمها المحتالون لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات الشخصية والأموال من البنوك. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المكالمات الواردة من أرقام معينة قد تكون محاولة لاختراق هاتفك، خاصة إذا كانت من أرقام غير مسجلة لديك.

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كيف يمكن لمكالمة هاتفية اختراق هاتفك وسرقة بياناتك؟

أوضح الخبراء أن المحتالين يعتمدون على تقنية "انتحال الرقم"، حيث يقومون بتغيير هوية المتصل لعرض رقم يبدو مألوفًا أو موثوقًا به، ما يزيد من احتمالية رد المستخدم على المكالمة. هذه الحيلة تتيح للمحتالين تنفيذ عمليات احتيالية معقدة تشمل اختراق الأجهزة وسرقة المعلومات الشخصية وابتزاز الضحايا.



وقد كشفت الصحيفة أن القراصنة الإلكترونيين يستغلون رموز مناطق معينة في الولايات المتحدة، حيث تبيّن أن أكثر الأرقام استخدامًا في عمليات الاحتيال خلال عام 2024 تعود إلى أربع ولايات أمريكية رئيسية، وهي:

720 (كولورادو)

272 (بنسلفانيا)

959 (كونيتيكت)

346 (تكساس)

هذه الأرقام تُستخدم لشن عمليات احتيال على نطاق عالمي، إذ يقوم المحتالون بتوجيه المكالمات من هذه المناطق لخداع المستخدمين وإقناعهم بأن المتصل جهة موثوقة.



أرقام احتيالية عليك تجنبها تمامًا

وفقًا لشركة "ريفيرس فون" المتخصصة في البحث عن الهواتف، فقد تم تحديد ثلاثة أرقام احتيالية تظهر بشكل متكرر في عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي:

(763) 274-3899

(217) 402-1312

(202) 456-1111

تؤكد التقارير أن هذه الأرقام غالبًا ما تكون مرتبطة بمكالمات جماعية مكثفة تهدف إلى اختراق الهواتف وسرقة البيانات والصور الشخصية، ومن ثم استخدامها في عمليات ابتزاز أو استغلال مالي. لذا يُنصح المستخدمون بحظر هذه الأرقام فورًا وعدم الرد على أي مكالمة ترد منها.



تحذيرات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

أكدت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أن عمليات الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية تتزايد بوتيرة مقلقة، مشيرة إلى تسجيل 1370 حالة اختراق ناجمة عن مكالمات هاتفية احتيالية. استغل القراصنة هذه المكالمات لخداع الضحايا وإقناعهم بإدخال أكواد سرية تُمكّنهم من التحكم في أجهزتهم والوصول إلى بياناتهم الحساسة.



وأوضحت اللجنة أن بعض الشركات توفر ميزات متقدمة مثل إعادة توجيه المكالمات وتقنية التزييف، التي يستغلها المحتالون للاستيلاء على حسابات المستخدمين وتحويل الأموال بطرق غير شرعية.

كيف تحمي نفسك من هذه المكالمات الاحتيالية؟

لضمان حماية بياناتك وتجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات الاحتيالية، يُوصى باتباع الإجراءات التالية:

- عدم الرد على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، خاصة إذا كان الرقم يحمل رمز منطقة غير مألوف.

- تفعيل خاصية إسكات المكالمات المجهولة على هاتفك لمنع استقبال هذه الاتصالات.

- عدم تقديم أي معلومات شخصية مثل بيانات الحسابات البنكية، كلمات المرور، أو أي تفاصيل قد تُستخدم لاختراق جهازك.

- حظر الأرقام المشبوهة والإبلاغ عنها عبر التطبيقات المتخصصة أو من خلال مزود الخدمة لديك.

- تحديث نظام التشغيل والتطبيقات الأمنية باستمرار لمنع استغلال الثغرات الأمنية في الهاتف.