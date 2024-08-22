احذر 3 أخطاء تسبب انفجار هذا الجهاز في منزلك

الوكيل الإخباري- السخان الكهربائي من الأجهزة المنزلية المهمة التي لا غنى عنها ، ومع ذلك، فهو معرض للانفجار إذا لم يُستخدم بشكل صحيح، أو إذا تعرض للتلف.

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توجد 3 عادات شائعة تتسبب في انفجار السخان الكهربائي، وذكر موقع "bobvila" الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، مقدماً مجموعة من النصائح التي تساعد على استخدامه بأمان وتحمي من الحوادث التي قد تحدث له.



تجاهل صيانة السخان

تراكم الرواسب في الخزان أو خلل في منظم الحرارة يؤدي إلى ارتفاع الضغط بداخله، ما يسبب انفجاره. لذا، من الضروري القيام بالصيانة المنتظمة للسخان والانتباه إلى أي عطل مفاجئ.



تغطية السخان

تسبب تغطية السخان تقليل مساحة التهوية المتاحة له، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، وبالتالي يزيد من خطر انفجاره.



تشغيل السخان الكهربائي دون ماء

تشغيل سخان الماء دون ماء يمثل خطرًا كبيرًا، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة عنصر التسخين بشكل كبير.



علامات تشير إلى قرب انفجار السخان

توجد عدة علامات تحذيرية تشير إلى قرب انفجار السخان، وتشمل:

تسرب الغاز

تسرب الغاز من العلامات التي تنذر بقرب انفجار السخان، لذا إذا لاحظت هذه العلامة، فتوقف عن استخدامه فورًا.

الماء البني

يمكن أن يكون الماء البني علامة على وجود مشكلة خطيرة، تحدث بسبب الصدأ والتآكل في الخزان المعدني، والذي يمكن أن يؤدي إلى تسرب وانفجار السخان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الماء البني غير صحي ويحتوي على مواد ضارة تسبب مضاعفات صحية.



الاهتزاز

تراكم الرواسب في سخان المياه يؤدي إلى غليان الماء بقوة، ما يسبب ارتفاع الضغط وانفجار السخان.



صوت ضجيج أو فرقعة

سماع أي صوت غريب من سخان الماء مثل: ضجيج أو فرقعة قد يكون علامة على قرب انفجاره، ما يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة.



نصائح لمنع انفجار السخان

فيما يلي بعض النصائح لمنع حدوث انفجار السخان:

شراء سخان ذو جودة عالية من مكان موثوق به.

عدم تجاهل صيانة السخان بانتظام.

فحص السخان بانتظام بحثًا عن أي علامات تلف أو تآكل.

عدم استخدام السخان دون ماء.

اتباع تعليمات الشركة المصنعة بعناية عند تركيب السخان واستخدامه.

تجنب تغطية السخان.

الانتباه جيدًا لأي تغييرات في ضغط الخزان أو سماع أصوات غريبة تصدر منه.