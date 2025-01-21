احذر 5 عادات مالية تجعلك فقيرا .. كيف تتجنبها؟

الوكيل الإخباري- تتخطى فلسفة سلوكيات الغنى والفقر كونها مجرد مفاهيم اقتصادية، لتصبح أفكارًا معقدة تؤثر في قرارات الإنسان اليومية. إن السلوكيات المرتبطة بالغنى والفقر تعتمد بشكل كبير على المعتقدات التي يعتنقها الأفراد والمجتمعات. أفكار مثل الادخار، الاستثمار، والإدارة الحكيمة للمال تعتبر غالبًا مفاتيح الخروج من دائرة الفقر ودخول عالم الفرص. بينما يمكن أن تؤدي عادات مثل الإسراف، والإهمال المالي، أو الخوف من المجازفة إلى بقاء الأفراد في دائرة الركود المالي، حتى لو توفرت لهم الموارد.

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وفي هذا السياق، سلط المستثمر الأميركي الشهير وارن بافيت الضوء على بعض العادات المالية التي تمنع الناس من بناء الثروات، مشيرًا إلى أن هذه العادات تحدد بشكل كبير مسار حياتهم المالية.



5 عادات تجعلك فقيرًا

1. الوقوع في فخ الديون

يقول بافيت: "إذا وجدت نفسك في حفرة، فإن أول ما عليك فعله هو التوقف عن الحفر".

الديون الاستهلاكية، مثل بطاقات الائتمان والقروض ذات الفوائد المرتفعة، يمكن أن تتحول إلى حلقة مفرغة تؤثر سلبًا على وضعك المالي. كل شهر تُهدر أموالك في تسديد الفوائد بدلاً من استثمارها أو ادخارها. لذا ينصح بافيت بأن يكون سداد الديون ذات الفوائد المرتفعة أولوية، وتخصيص أي دخل إضافي لسدادها.



2. إهمال الاستثمار في الذات

"أفضل استثمار يمكنك القيام به هو الاستثمار في نفسك"، وفقًا لبافيت.

يؤمن بافيت أن تطوير المهارات والتعلم المستمر هو أفضل طريقة لتحقيق النجاح المالي. ففي بداية مسيرته، التحق بدورة لتطوير مهارات التحدث أمام الجمهور، وهو استثمار اعتبره نقطة تحول في حياته. الاستثمار في الذات من خلال التعليم والشهادات المهنية يعزز فرصك في النجاح المهني على المدى الطويل.



3. اتباع عقلية القطيع

قال بافيت: "كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين".

الانجراف وراء الاتجاهات السائدة يمكن أن يؤدي إلى قرارات استثمارية خاطئة، مثل الشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر منخفض. وسائل التواصل الاجتماعي قد تزيد من هذا السلوك، مما يدفع الناس إلى اتخاذ قرارات مالية بناءً على القلق والخوف. ينصح بافيت بالتفكير المستقل والقيام بالبحث اللازم قبل اتخاذ أي قرار استثماري.



4. الميزانية العكسية

من نصائح بافيت الشهيرة: "لا تدخر ما يتبقى بعد الإنفاق، بل أنفق ما يتبقى بعد الادخار".

يُفضل بافيت تخصيص جزء من الدخل للادخار والاستثمار أولاً، ثم تخصيص البقية للإنفاق. هذا النهج يساعد على بناء ثروة على المدى الطويل ويحول الادخار إلى عادة ثابتة.



5. الوقوع في فخ نمط الحياة

قال بافيت: "إذا اشتريت أشياء لا تحتاج إليها، فسوف تبيع قريبًا أشياء تحتاج إليها".

رغم ثروته الطائلة، لا يزال بافيت يعيش في منزل بسيط اشتراه عام 1958 ويقود سيارات متواضعة. فخ نمط الحياة يظهر عند التعود على تحسين مستوى المعيشة مع كل زيادة في الدخل، مثل شراء سيارات جديدة بشكل دوري أو الانتقال إلى منازل أكبر، مما يقلل من الأموال المتاحة للاستثمار وتحقيق الأهداف المالية الكبرى.



في النهاية، تبين أن العادات المالية السليمة والقرارات المدروسة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مستقبلك المالي. من خلال تبني سلوكيات حكيمة وإدارة المال بشكل جيد، يمكن للفرد أن يحقق الاستقلال المالي والنجاح.