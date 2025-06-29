اختتام حفل الزفاف الباذخ لجيف بيزوس في البندقية بإيطاليا

وتبادل بيزوس (61 عاما) وسانشيز (55 عاما) خاتميهما مساء الجمعة في جزيرة سان جورجيو الصغيرة، التي تفصل المياه بينها وبين ساحة سان مارك، بمصاحبة المغني ماتيو بوتشيلي.
وكانت الملكة رانيا وإيفانكا ترامب وبيل غيتس وليوناردو دي كابريو وأورلاندو بلوم وتوم برادي وأوبرا وينفري وكريس جينر وكيم وكلوي كارداشيان وغاريد كوشنر من الشخصيات البارزة التي حضرت الحفل.
وفي ختام احتفالات على مدى ثلاثة أيام، حضرها ما يتراوح بين 200 و250 ضيفا تقدر تكلفتها بنحو 50 مليون دولار، يقام مساء السبت حفل الزفاف الرئيسي في إحدى قاعات "أرسينالي" المتوقع أن تحييه ليدي غاغا وإلتون جون.
سكاي نيوز
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