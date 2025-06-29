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اختتام حفل الزفاف الباذخ لجيف بيزوس في البندقية بإيطاليا

جيف بيزوس ولورين سانشيز
جيف بيزوس ولورين سانشيز
 
الأحد، 29-06-2025 12:47 ص
الوكيل الإخباري- غادر مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس والصحفية لورين سانشيز فندقهما الفاخر المطل على القناة الكبرى بالبندقية في إيطاليا يوم السبت لقضاء ليلة أخيرة من الاحتفالات في ذروة حفل زفافهما الباذخ الذي استمر ثلاثة أيام بحضور عشرات النجوم.اضافة اعلان


وتبادل بيزوس (61 عاما) وسانشيز (55 عاما) خاتميهما مساء الجمعة في جزيرة سان جورجيو الصغيرة، التي تفصل المياه بينها وبين ساحة سان مارك، بمصاحبة المغني ماتيو بوتشيلي.

وكانت الملكة رانيا وإيفانكا ترامب وبيل غيتس وليوناردو دي كابريو وأورلاندو بلوم وتوم برادي وأوبرا وينفري وكريس جينر وكيم وكلوي كارداشيان وغاريد كوشنر من الشخصيات البارزة التي حضرت الحفل.

وفي ختام احتفالات على مدى ثلاثة أيام، حضرها ما يتراوح بين 200 و250 ضيفا تقدر تكلفتها بنحو 50 مليون دولار، يقام مساء السبت حفل الزفاف الرئيسي في إحدى قاعات "أرسينالي" المتوقع أن تحييه ليدي غاغا وإلتون جون.

سكاي نيوز
 
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